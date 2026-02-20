Обсъдихме много теми, гледаме в много посоки заедно и начертахме конкретни мерки, които ще предприемем. Това каза служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет, след като се срещна с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 г.

За мен беше изключително важно една от първите официални срещи да бъде точно с хората, чиито гласове не се чуват - младите хора, които не гласуват и се чувстват отчуждени от гражданския процес, които в последните месеци проявиха своята гражданска активност и посочиха нещата, с които не са съгласни, обясни Гюров.

По думите му тези хора имат надежда, но имат и много високи очаквания. "Понякога тези очаквания са много прости - спазване на закона и на обществения договор, чуването на гласа на хората и техните очаквания, доверието между институциите", каза още служебният премиер.

Росица Матева: Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите

Според студентите предприемането на конкретни мерки за подобряване на ситуацията в страната е ключово. „Основен акцент беше поставен върху проблемите в администрацията и необходимостта от професионално ръководство на МВР, тъй като за да имаме честни избори, е необходима стабилна и работеща система”, коментира председателят на Студентския съвет Андрей Билотов.

Младежите смятат, че липсва ясна визия за развитието на младите хора, а свободното им време остава без посока и подкрепа от държавата. „Проведеният диалог е първа стъпка към връщането на доверието в институциите и усещането за справедливост”, допълни Билотов.

Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април

Приоритетите на студентите остават последователни - преодоляване на кризата в съдебната власт, назначаване на легитимно ръководство в прокуратурата и действия за възстановяване на нормалното функциониране на институциите, а първата задача на служебното правителство, според тях, е провеждането на честни избори.

Днешната среща даде възможност да обсъдим как да намалим дистанцията между гражданите и институциите с цел повишаване на гражданската активност, заяви Ивайло Маджаров от сдружение „Активни политики“. По думите му предстоящите избори могат да са най-важните за България и затова е важно да има висока избирателна активност.

Редактор: Ралица Атанасова