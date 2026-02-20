Снимка: БГНЕС
-
Във фокуса на разговорите ще бъде подготовката на предстоящия вот
В първия ден, след като служебният кабинет положи клетва и министрите приеха щафетата от своите предшественици, ще се проведе първата ключова среща на Андрей Гюров по пътя към предсрочните избори на 19 април. Служебният министър-председател ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия. Във фокуса на разговорите ще бъде подготовката на предстоящия вот.
Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет
ЦИК вече започна активната организация за произвеждането на вота. Съгласно сроковете, посочени в Изборния кодекс, в четвъртък Избирателната комисия прие хронограмата за вота на 19 април. Според нея регистрацията на партии и коалиции започва на 24 февруари и приключва на 4 март, а началото на предизборната кампания ще е в полунощ на 20 март.
Вече са обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработка на материали за информационната кампания за избирателите.Редактор: Дарина Методиева
