Започна официалното предаване на щафетата в министерствата на България - от редовната на служебната власт. Процесът стартира с полагането на клетва от служебния кабинет с премиер Андрей Гюров в Народното събрание. Служебното правителство встъпи официално в длъжност, след като министрите се заклеха пред депутатите. Веднага след това се състоя церемония в Министерския съвет, на която досегашният редовен премиер Росен Желязков символично предаде властта на Андрей Гюров.

Премиерът Росен Желязков предаде символично властта на Гюров с думите: "Моментът не е просто предаване на политическо наследство, а момент, в който се предават и поемат отговорности. Момент за изпълнение на задачи. В живота на управленеца има две важни дати - когато поема кормилото - с очаквания и илюзии, и когато го пуска и прави равносметка. Историята помни тези, които са взимали решения в правилния момент. Благодаря на моите министри, че не взимаха лесните решения. Благодаря на екипите на министерствата - всички тези служители, които се трудят за благото на родината. Г-н Гюров, вие сте разумен човек, ще съумеете да откроите свършеното и да поправите грешките. Предаването на щафетата е с приемственост от наша страна, този факел може да освети пътя напред или да изгори миналото".

Андрей Гюров отвърна, че обществото има демократичен инстинкт, който води към съхранение. "Демокрацията показва, че гражданите може да упражнят гласа си с цел смяна на властта, за да се достигне до разрешение на проблемите в държавата. Служебното правителство няма да работи с реваншизъм, а с правила. Най-важно е да се върне доверието в хората, а това ще стане с прозрачност, отчетност и национално единство на правила. За целта са нужни честни избори. Демокрацията понякога е шумна и болезнена, но показва, че гражданите могат да упражнят своето решение със своя глас. Трябва да си върнем доверието на хората – това означава прозрачност за всяко изразходване на евро. Ще търсим национално единство не на мнение, а на правила. И не на последно място - икономическа стабилност. Захващаме се веднага със задачите", заяви той.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

След церемоният в МС се състояха отделни такива и по министерствата. Единственият, който остава на поста си, е ген. Атанас Запрянов - като министър на отбраната. Освен това беше създадена нова длъжност в кабинета - вицепремиер за честни избори, която ще се изпълнява от Стоил Цицелĸов. Мария Недина пък ще бъде единствено вицепремиер по европейските средства - ресор, с който се занимаваше Томислав Дончев. Той беше назначен като заместник-министър-председател и министър на иновациите и растежа, което включваше и функцията на координация по управление на европейските фондове по време на правителството на Желязков.

Ето и какви са рокадите по министерства:

Министър-председател – Росен Желязков ⇒ Андрей Гюров

Вицепремиер по европейсĸите средства – Томислав Дончев ⇒ Мария Недина

Министър на правосъдието – Георги Георгиев ⇒ Андрей Янкулов (който ще бъде и вицепремиер)

Министър на финансите – Теменужка Петкова ⇒ Георги Клисурски

Министър на външните работи – Георг Георгиев ⇒ Надежда Нейнски

Министър на вътрешните работи – Даниел Митов ⇒ Емил Дечев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Иванов ⇒ Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика – Борислав Гуцанов ⇒ Хасан Адемов

Министър на образованието и науката – Красимир Вълчев ⇒ Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването – Силви Кирилов ⇒ Михаил Околийски

Министър на културата – Мариан Бачев ⇒ Найден Тодоров

Министър на земеделието и храните – Георги Тахов ⇒ Иван Христанов

Министър на околната среда и водите – Манол Генов ⇒ Юлиан Попов

Министър на иновациите и растежа - Томислав Дончев ⇒ Ирена Младенова

Министър на транспорта и съобщенията - Гроздан Караджов ⇒ Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията – Петър Дилов ⇒ Ирина Щонова

Министър на енергетиката – Жечо Станков ⇒ Трайчо Трайков

Министър на електронното управление – Валентин Мундров ⇒ Георги Шарков

Министър на туризма – Мирослав Боршош ⇒ Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта – Иван Пешев ⇒ Димитър Илиев

Президентът Илияна Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори за Народно събрание на 19 април.

