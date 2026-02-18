Държавният глава Илияна Йотова прие избрания от нея за служебен премиер Андрей Гюров в Президентството. Той представи имената на министрите, които предлага да влязат в състава на кабинета му.

Президентът заяви, че ще подпише указ за назначаване на служебния кабинет, който да положи клетва пред Народното събрание, и ще насрочи парламентарни избори на 19 април 2026 година.

Във връзка с провеждането на вота президентът очаква правителството заедно с ЦИК да създаде условия, така че организацията на изборите да не засенчва и да не заглушава предизборната кампания.

Ето кои са предложените за служебни министри в кабинета, който ще бъде председателстван от бившия подуправител на БНБ:

Министър-председател – Андрей Гюров

Вицепремиер по европейсĸите средства – Мария Недина

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов

Министър на финансите – Георги Клисурски

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Министър на отбраната – Атанас Запрянов

Министър на образованието и науката – Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски

Министър на културата – Найден Тодоров

Министър на земеделието и храните – Иван Христанов

Министър на околната среда и водите – Юлиан Попов

Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков

Министър на електронното управление – Георги Шарков

Министър на туризма – Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев

Срокът, в който Андрей Гюров трябва да върне папката на президента, изтичаше в четвъртък. Съставът на служебното правителство бе приет от Йотова, следва издаване на указ и полагане на клетва пред Народното събрание. От момента на назначаването на кабинета „Гюров” той има срок от 2 месеца да подготви предсрочните избори.

Припомняме, че на 12 февруари Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ. Общо петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

Днес президентът се обърна към служебния министър-председател с благодарност за това, че кабинетът е представен в рамките на конституционно определения срок. Тя подчерта, че подборът на служебни министри в настоящата политическа обстановка е изключително труден, а обществените очаквания са изключително високи. По думите ѝ правителството няма да разполага нито със „100 дни“, нито дори със „100 минути“ толеранс.

Държавният глава открои като най-важен приоритет подготовката и провеждането на честни парламентарни избори, изцяло в съответствие със законите на страната. В този контекст тя акцентира върху ключовата роля и огромната отговорност на номинирания вътрешен министър, който трябва да води решителна и безкомпромисна борба със злоупотребите в изборния процес.

Президентът Йотова подчерта и необходимостта, съвместно с Централната избирателна комисия, да се създадат такива условия, че организацията на изборите да не засенчва и да не заглушава предизборната кампания. По думите ѝ българските граждани имат право ясно да чуят идеите и предложенията на политическите партии, за да могат да направят информиран избор.

Особен акцент беше поставен върху очакванията работата по случая „Петрохан“ да продължи честно, почтено и професионално, без политически пристрастия и в тясно взаимодействие с останалите институции. Президентът подчерта, че именно от действията на служебното правителство ще зависи дали ще бъдат направени първи ясни и категорични стъпки за възстановяване на доверието на българските граждани в системата за сигурност на страната.

Тя посочи, че задачите пред кабинета ще бъдат изключително трудни, но не и невъзможни. От амбицията и професионализма на министрите ще зависи справянето с рисковете пред енергийната система, с доставките и цените на електроенергията и горивата, както и овладяването на ръста на цените на стоките. В същото време президентът подчерта значението на гарантирането на доходите и защитата на най-уязвимите социални групи.

Държавният глава изрази очакване да продължат усилията за осигуряване на европейските средства, от които България има сериозна нужда, като отбеляза, че страната работи с бюджет, който не е предназначен за 2026 година, и че предложението е било за негово допълнително удължаване.

По отношение на външнополитическите приоритети президентът Йотова заяви надежда, че новият служебен кабинет ще отстоява твърди национални позиции в рамките на Европейския съюз. Тя подчерта, че България трябва уверено и ясно да защитава интересите си пред европейските партньори в процеса на преосмисляне и промени на общите политики, като гласът на страната следва да бъде силен и ясно чуваем, както е при останалите държави членки.