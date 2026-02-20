"Няма нищо, което да ни притеснява. Вчера в момента, в който президентът подписа указа за насрочване на изборите и го изпрати в ЦИК, ние имахме готовност и приехме доста от решенията, които е необходимо да бъдат направени в първите дни." Това заяви по повод организацията на предстоящите избори говорителят и зам.-председател на Централната избирателна комисия Росица Матева в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите ѝ в момента вече тече срокът за свикване на консултации при обласните управители за назначаване на районните избирателни комисии. Матева посочи, че до следващия петък трябва да има състав на РИК-овете, които да започнат да работят.

„Ние сме изпратили за съгласуване решенията, които са необходими за започване на работата между Министерския съвет и ЦИК. Ще работим с всеки, който бъде определен да отговаря за изборите“, коментира Матева във връзка с оставката на вицепремиера Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за провеждането на честни избори.

Тя изрази надежда, че по-късно днес на срещата със служебния премиер Андрей Гюров ще бъдат изяснени обстоятелствата около назначаването на нов вицепремиер или определянето на министър, който да отговаря за изборите. "Когато и ако бъде назначен нов вицепремиер или бъде определен министър, който да отговаря за изборите, ще работим тясно с него, но искам да обърна внимание, че не само министърът, който отговаря за изборите, има отношение към изборния процес", посочи тя.

"Отговорност имат и министърът на финансите, за да бъдат осигурени необходимите средства, министърът на вътрешните работи, на външните работи, на електронното управление във връзка с удостоверяването на машините, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството. Доста са министерствата, които имат отношение и отговорности в изборния процес", допълни Матева. Тя каза още, че на срещата със служебния премиер ще бъде обсъдена и първоначалната организация на изборния процес.

Относно наложеното вето от президента Илияна Йотова над промените в Изборния кодекс, които намаляват броя на секциите в страните извън ЕС, Росица Матева посочи, че ако ветото влезе в регламентирания срок в пленарната зала, то те ще имат време да реагират спрямо решението на депутатите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова