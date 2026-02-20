Ще депозирам оставката си пред премиера и президента. Това заяви служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков на брифинг в петък сутринта. Минути по-късно стана ясно, че министър-председателят я е приел.

„От два дни срещу мен тече масирана атака, тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета „Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза Цицелков.

„Това е атака от кръгове, които знаят, че изборите ще бъдат проведени по правилата. За тях това няма значение. Това е последен опит за запазване на влияние на хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент”, каза Цицелков.

Стоил Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент

Според него се вадят приключени административни въпроси от преди повече от 10 години и се задействат проверки, а целта била политическа. „Нямам обвинения, нямам присъди, нямам действащи ограничения към този момент”, каза Цицелков.

Той подчерта, че ще търси правата си по съдебен ред заради незаконно разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. „Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест”, каза вицепремиерът. И допълни, че за него честните избори са важни. „Това е кауза, за която работя повече от 20 години — не само за България. Атаките срещу моя опит и професионализъм са несъстоятелни”, каза Цицелков.

Той подчерта, че е участвал в международни конференции, във Венециански комисии, има научни публикации по темата, консултирал е различни правителства и работи в тази сфера повече от 20 години.

„Говорих с премиера Гюров, разговорът не беше лесен. В такава ситуация няма лесни решения. Получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилния начин да защитим каузата на честните избори. Изглежда, че в този момент моята личност носи по-скоро негативи. Затова ще депозирам моята оставка пред премиера и президента. За да може фокусът, основно на вас, медиите, да бъде върху политически програми и платформи, върху това, което ви предлагат борещите се за вашия глас, а не върху моята частна личност в неекспертно отношение”, каза той.

„С всички тези, които опетниха името ми, ще се срещнем в съда", каза Цицелков.

„Честните избори са кауза по-голяма от нас, от всеки един министър”, каза Андрей Гюров пред журналисти в МС. Той поканил Стоил Цицелков за вицепремиер за честни избори, разчитайки на опита и експертизата му. „Не разполагам със съдебен регистър. Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет - идва с чиста съвест. Днес поемам отговорност за този избор”, каза Гюров. И според него атаката е насочена предимно към кабинета.

„За нас има по-важно от политическата битка и от това, кой ще извлече краткосрочни дивиденти от този акт. Със Стоил Цицелков решихме, че това е правилно решение, за да защитим гласа на хората”, каза Гюров.