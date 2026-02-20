Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент. Това написа вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелокв в пост във Facebook.

"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", посочва той в социалната мрежа.

ИТН: Вицепремиерът за честни избори е имал 5-годишна забрана от ЕК да участва в мисии на ЕС за наблюдение на вот

И допълва: "Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.

Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест".

По думите на Цицелков честните избори са по-важни от всеки един човек. "Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни. Разговарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота", подчертава той.

И е категоричен, че "с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда".

