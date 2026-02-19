От „Има такъв народ“ поискаха оставката на току-що встъпилия в длъжност служебен вицепремиер за честни избори - изборният експерт Стоил Цицелков. От партията твърдят, че имат данни за официална забрана от Европейска комисия Цицелков да участва като наблюдател на избори. Освен това председателят на парламентарната група на партията Тошко Йорданов е поискал от МВР в определен срок да предостави информация имал ли е арести в миналото.

Първо председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов изчете декларация, в която най-напред попита. „По отношение на Цицелков искам да задам няколко уточняващи въпроса. Бил ли е арестуван, при това няколко пъти, Стоил Цицелков? Бил ли е арестуван на 23 октомври 2010 година в 7-мо РПУ за притежание на марихуана? А бил ли е арестуван отново на 8 май 2011 година в 1-во РПУ с 1,2 промила алкохол в кръвта? И за финал бил ли е арестуван за трети път на 13 март 2014 година? И този, точно този, ще бди за честността на изборите! Сериозно ли?“.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

Малко след това Йорданов съобщи, че е поискал от министъра на вътрешните работи „цялата информация за задържанията“ на Стоил Цицелков. „Ако всичко е вярно, имаме министър, който трябва веднага да си подаде оставката. Информацията трябва да достига до хората“, отвърна Йорданов на въпрос защо е подал сигнала.

Впоследствие съпартиецът му Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че Цицелков е бил арестуван три пъти в миналото – веднъж за употреба на марихуана и веднъж за употреба на алкохол, като третият случай се изяснява. „Това е голям морален проблем, особено за човек, който ще отговаря за честността на изборите“, подчерта той. Балабанов призова институциите да предоставят публично информацията по тези случаи и отбеляза, че назначаването на Цицелков поражда сериозни съмнения сред обществото. Той добави, че "като граждани имаме особеното чувство, че е на страната на хора, които са извършвали на педофилски прояви спрямо непълнолетни лица". Балабанов призова Стоил Цицелков да подаде оставката си "като морален акт".

NOVA потърси Стоил Цицелков, но той отказа коментар. От правителствената пресслужба също все още не са отговорили на въпросите ни по отправените обвинения.

Във Facebook профила друг народен представител от шестата парламентарно представена партия - Павела Митова, коментира друг казус покрай Цицелков. Според нея служебният вицепремиер за честни избори е имал 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР:

„Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“. Накратко: Европейската комисия е забранила на вицепремиера на Гюров по изборите да доближава до избори за 5 години.

Като цяло това е изключително тежко наказание, което не се налага случайно или за леко провинение“, написа Митова.

Тя заяви, че ще изисква от служебния външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание. „От реакцията ѝ ще стане ясно дали това е правителство на замитането, или на някаква отчетност. Да не говорим, че за първи път имаме вицепремиер, който е бил в черен списък в Брюксел. Това е ново дъно“, допълни тя.

По думите на Тошко Йорданов през 2020 г. Цицелков бил в Гана като наблюдател за избори. Забраната дошла след това - "заради инцидент с жена в хотелска стая".

На фона на обвиненията президентът Илияна Йотова коментира: „Ако тези неща се докажат, господин Гюров трябва да вземе съответните мерки”.

От ГЕРб също атакуваха Стоил Цицелков. На събрание с министрите с партийна принадлежност от ГЕРБ, които бяха част от кабинета на Росен Желязков, лидерът на партията Бойко Борисов също коментира темата. „Ако е вярно това, което чета, че този човек (бел.ред. Стоил Цицелков) има забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори, това е тежко нарушение. И точно такъв човек да отговаря за Вътрешното министерство и изборите – с такъв човек никой няма да приеме изборите за честни“.

„Това правителство започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, който отговаря за честни избори. Този човек с тази биография по-скоро не създава впечатления за това, че ще се търси вариант за честни избори”, посочи от своя страна депутатът Деница Сачева.

От „Продължаваме Промяната - Демократична България” не коментираха твърденията за Цицелков, но отрекоха служебният кабинет да е подготовка за коалиция с Румен Радев, ГЕРБ и АПС в следващия парламент. „Тях трябва да питате какво и как ще направят. Никакви преговори не сме водили няма и да водим. Ние сме в кампания и сме конкуренти”, отбеляза Николай Денков.

„Работим по Вашето запитване и ще направим всичко възможно да Ви отговорим възможно най-скоро”. Така Юлия Мацик от ЕК отговори на запитване на NOVA за това имал ли е забрана Стоил Цицелков да участва в избори.

