Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (08.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (08.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (08.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (08.06.2026 - обедна) 08 юни 2026 12:45 Прогноза за времето (08.06.2026 - сутрешна) Слънчево начало на седмицата Прогноза за времето (07.06.2026 - обедна) Дъждовна неделя с гръмотевици Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в неделя Прогноза за времето (06.06.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Тенчо Тенев: Трябват повече контрол, камери и незабавни санкции срещу уличните гонки Георги Кандев напуска системата на МВР Омбудсманът твърди, че новите цени на тока за бита са необосновано високи Премиерът свиква среща за предприемане на мерки за пътната безопасност Разлято гориво частично ограничи движението в тунел "Топли дол" Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни Хората в Монтана за намаленията в „кошницата с грижа” Как се справя новата власт след един месец управление Какъв ще е ефектът от мерките на правителството срещу високите цени МВнР се зае със случая на българската гражданка Ива Михайлова от Кочани Катастрофата на „Челопешко шосе”: Защо отново се стигна до толкова тежък инцидент Йотова: Българските институции реагираха светкавично след инцидента с дрона в Румъния Започна изплащането на пенсиите за юни Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование Масови съкращения в страната: Кои са секторите и какви са причините „Новите известни“: Кой е кулинарният влогър Живко Спасов - Кибритя? (ВИДЕО) Кметът на район „Изгрев“: Спираме да чистим трите си квартала от 1 юли Александър Пулев очаква намаление от 15 до 30% на стоките от първа необходимост Благомир Коцев: Институциите в България работят в страх, казусът „Баба Алино” е въпрос на национална сигурност Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечка от АМ „Струма” Татуировки, скъпи коли и обвинения: Коя е групата на „Калашниците“ от "Ботунец" След катастрофата със 17-годишен в Дупница: Няма спирачен път, съседи подозират гонка Пуснаха временния обходен път между Пампорово и Смолян Прогноза за времето (08.06.2026 - сутрешна) NOVA връчи награда на Многоезичния театрален фестивал във Велинград Съдът гледа мерките на обвинените за смъртоносната катастрофа на "Челопешко шосе" Правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни Парламентът гласува окончателно мерките срещу необоснования скок на цените на стоки и услуги Слънчево начало на седмицата 19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско Априлци отбелязва 150 години от Априлското въстание със заря и военни почести Важните моменти при сделка с имот: За какво да внимаваме в документите Влади Въргала и Август Попов в памет на Любен Дилов-син: Смъртта не е края Ламбовски: ББР е била използвана за финансиране на политически и икономически кръгове Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление Стоян Петков: Случаят „Баба Алино“ е резултат от системно бездействие Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“ Синът на Милен Цветков - механик на Световното първенство за коли с водородно задвижване Отиде си актрисата Кина Дашева Човекът, довел в България „Г-н никой срещу Путин“: За грозното лице на пропагандата „Да хванеш гората”: От София до село Зорница (ВИДЕО) Порой заля къщи и улици във варненското село Войводино, обявено е частично бедствено положение (СНИМКИ) Мълния порази стадо в Калоферския Балкан, десетки животни загинаха Започват масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас Любо Пенев с емоционални думи към футболистите и феновете, станали част от "Мач на надеждата" След гонка: Моторист се заби в автомобил на изхода на Монтана (СНИМКИ) Тежка катастрофа затвори временно пътя София-Варна край Лясковец (СНИМКА) Случаят „Челопешко шосе“: Как се издават шофьорски книжки в Чехия ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА