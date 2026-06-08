Временно движението в тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна се осъществяваше в активната лента. Причината - разлято на пътното платно гориво, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Тир се завъртя и блокира движението по „Хемус“

Камион аварирал и изхвърлил вода и гориво. При инцидента няма пострадали. Докато пътят се почистваше, трафикът се регулираше от екипи на „Пътна полиция“. Превозното средство беше изтеглено.

В района не се образува задръстване, уточниха още от полицията.

Обърнат тир блокира двете платна на „Хемус“ (ВИДЕО+СНИМКА)

Редактор: Станимира Шикова