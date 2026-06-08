Снимка: БТА
Камион аварирал и изхвърлил вода и гориво
Временно движението в тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" в посока Варна се осъществяваше в активната лента. Причината - разлято на пътното платно гориво, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Тир се завъртя и блокира движението по „Хемус“
Камион аварирал и изхвърлил вода и гориво. При инцидента няма пострадали. Докато пътят се почистваше, трафикът се регулираше от екипи на „Пътна полиция“. Превозното средство беше изтеглено.
В района не се образува задръстване, уточниха още от полицията.
Обърнат тир блокира двете платна на „Хемус“ (ВИДЕО+СНИМКА)Редактор: Станимира Шикова
Източник: АПИ
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