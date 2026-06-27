Катастрофа на столичния булевард "България" в участъка между булевард "Тодор Каблешков" и Околовръстния път в посока "Бояна".

Снимка: "Булфото"

По информация на очевидци лек автомобил е ударил отзад движещещия се пред него автомобил, след което едната от колите се е преобърнала на пътното платно.

Снимка: "Булфото"

Шофьор загина при катастрофа в Хасковско

При инцидента е пострадала жена, която се е намирала в ударения автомобил. Към момента няма данни за състоянието ѝ.

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Редактор: Ивайла Маринова