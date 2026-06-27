Първи протест срещу кабинета "Радев" беше обявен за събота вечер в 18.30 на в центъра на София. Участниците в него не са съгласни както с предложения бюджет до края на годината, така и с външната политика на новото правителство.

Хората се събраха на площад „Независимост“. Протестът е под надслов „Анти-Радев: Време е за свобода“. По думите на протестиращите правителството на Румен Радев е злепоставило България пред международните ни съюзници, опитва се да върне страната към руската сфера на влияние, както и дължи отговори за договора с „Боташ“. Също така не са започнати никакви действия по разграждането на модела „Борисов-Пеевски“.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Протестиращите се обявиха и против параметрите на план-сметката, която беше предложена от правителството на Румен Радев. Месец след встъпването на кабинета възгласите са за оставка.

„Бюджетът е същият като този, който свали предходното правителство. Това е конкретният повод да съм на протеста", обясни протестираща.

"За съжаление, с последните промени в бюджета, които са предложени, не виждам добра алтернатива на развитие", подчерта друг демонстрант.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

По думите на жена, дошла също на протеста: "Всичко, което виждаме дотук от новото правителство, застрашава европейското ни развитие".

"Тук сме, защото искаме да живеем в нормална държава. Мисля, че няма нужда да чакаме сто дни, за да разберем, че това няма да се случи и при новото управление. Затова сме тук“, обясни мотивите си да се включи в демонстарцията млада жена.