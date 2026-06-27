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Вижте промените, предизвикани от рапъра Иван Динев - Устата и кмета Ангел Павлов във Вакарел
Те са искрени, безцеремонни, саркастични, скептични и… градивни в мислите, намеренията и действията си - рапърът Иван Динев - Устата и кметът на Вакарел Ангел Павлов.
Критикуват, но и правят. Ядосват се, но и запретват ръкави. Ще стане дума за селяните и за гражданите, за доматите и за депутатите, за либералите и за… много други неща, казано в стила на Устата.
Това е един разговор във Вакарел, където вече има нова пожарна, нови предупредителни табели и нов известен жител с къща за ремонт – Устата. Нищо вече не е същото.
Повече гледайте във видеото.
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