Батарея от зенитни ракети „Пейтриът“ да бъде преместена от югоизточния остров Карпатос във военноморската база Суда на южния остров Крит обмисля Министерството на отбраната на Гърция. Предложението идва след информация, че Иран може да обмисли нанасяне на удари по американски цели в Европа, ако американските операции в Персийския залив се засилят, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от официални представители, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

„Ако бъде преценено, че Суда е изправена пред значителна заплаха, батареята „Пейтриът“ може да бъде преместена там от Карпатос, за да се осигури по-пълната защита на военната база“, цитира свои източници „Катимерини“.

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В информацията се припомня, че Турция разкритикува разполагането на ракети „Пейтриът“ на Карпатос, който се намира по-близо до турските брегове в сравнение с Крит. В залива Суда на о. Крит се намира голяма гръцка база и база на НАТО.

По-рано днес сайтът на британския в. „Файненшъл таймс“ публикува информацията, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Изданието се позова на два „вътрешни източника“ от Техеран, „близки до режима“.

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Също така Министерството на отбраната на Гърция разглежда възможността за оказване на помощ на България с цел укрепване на противовъздушната и противобалистичната ѝ отбрана чрез разгръщане на системата „Пейтриът“, ако бъде отправено съответното искане и последва одобрение от Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на източници от министерството.

Освен това, според източниците на АНА-МПА, за сигурността на Кипър в района остават дислоцирани четири изтребителя F-16 на гръцките военновъздушни сили и фрегатата на гръцките военноморски сили „Никифорос Фокас“.

Редактор: Цвета Лазаркова