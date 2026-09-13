Хутите заявиха, че са освободили 210 свои бойци, задържани от подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили в районите, превзети от тях през последните дни.

Представителят на хутите Абделкадер ал-Муртада съобщи, че военнопленниците били освободени от саудитски затвори по западното крайбрежие. Някои от тях са прекарали до осем години в плен, преди подкрепяната от Иран групировка да започне бързо настъпление и да поеме контрола над райони край протока Баб ел-Мандеб.

Освободените затворници бяха посрещнати в столицата Сана, след като пристигнаха с автобуси. По време на пътуването те скандираха „Смърт на Америка, смърт на Израел“.

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен по Червено море

През май ООН обяви споразумение между международно признатото йеменско правителство и хутите за размяна на над 1600 затворници. Договореността обаче така и не беше изпълнена. През април 2023 г. двете страни извършиха успешна размяна на около 900 задържани – най-голямата от 2020 г., когато бяха освободени около 1000 затворници. Войната в Йемен, която до голяма степен беше замразена от 2022 г., отново се разгоря през юли.

Редактор: Дарина Методиева