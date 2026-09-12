Руски дрон удари жилищен блок в Одеса. Запалиха се апартаменти между 21-я и 23-я етаж. Областният управител каза, че са ранени 17 души. Сред тях има 5-месечно бебе.

Наложи се някои от живеещите в блока да бъдат извадени от сградата с пожарникарски стълби. Атаката беше част от по-мащабен руски удар по Одеска област. Общо ранените са 35, казаха от правителството в Киев.

Жертви и десетки ранени след руска атака срещу Павлоград и Киев

Украйна редовно призовава своите съюзници да доставят повече ракети за противовъздушната отбрана. Откакто Доналд Тръмп стана президент, Съединените щати прекратиха доставките за най-модерните и ефективни системи „Пейтриът“.

Редактор: Дарина Методиева