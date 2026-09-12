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Поразена е многоетажна жилищна сграда
Руски дрон удари жилищен блок в Одеса. Запалиха се апартаменти между 21-я и 23-я етаж. Областният управител каза, че са ранени 17 души. Сред тях има 5-месечно бебе.
Наложи се някои от живеещите в блока да бъдат извадени от сградата с пожарникарски стълби. Атаката беше част от по-мащабен руски удар по Одеска област. Общо ранените са 35, казаха от правителството в Киев.
Жертви и десетки ранени след руска атака срещу Павлоград и Киев
Украйна редовно призовава своите съюзници да доставят повече ракети за противовъздушната отбрана. Откакто Доналд Тръмп стана президент, Съединените щати прекратиха доставките за най-модерните и ефективни системи „Пейтриът“.Редактор: Дарина Методиева
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