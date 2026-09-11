Мащабна руска атака по индустриалния Павлоград в югоизточна Украйна е отнела живота на най-малко 7 души, а десетки са ранени. Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

„Един човек, който беше ранен при нападението срещу бензиностанция в столицата, е починал от раните си“, написа Кличко в Telegram. По-късно той каза, че в болницата е починал и втори човек. Киевската градска военна администрация съобщи, че една от бензиностанциите в Оболонски район е била поразена повторно. Двама души са били ранени при удара.

Москва засилва атаките с балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги.

Загинали и ранени при руска атака срещу Днепър, Павлоград и Суми

На този фон Володимир Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт, но няма да има тристранна среща преди изборите в Русия. Междувременно Канада одобри пакет от помощи за противовъздушната отбрана на Украйна.

„В момента, в който се срещаме днес, Русия продължава да ескалира своята варварска въздушна война, като безразборно нанася удари срещу цивилното население. Въздушната отбрана на Украйна е по-важна от всякога. Именно затова по-рано днес Канада и Украйна финализираха споразумение за доставка на жизненоважни прехващачи за въздушната отбрана. Този пакет от оборудване на стойност 350 милиона долара ще спомогне за защитата на украинския народ, инфраструктурата и въздушното пространство на страната”, заяви Марк Карни.

Редактор: Мария Барабашка