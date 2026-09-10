Най-малко двама души загинаха, а петима бяха ранени при поредна руска атака срещу украинския град Днепър, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа в Telegram.

„Към момента е известно за петима ранени при руската атака срещу Днепър. Сред ранените има едно дете. Медиците оказват на всички необходимата помощ“, написа Ханжа.

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Освен това при атаката са били нанесени щети и на обект на глобална компания за агробизнес и производство на храни, съобщи още кметът на града Борис Филатов, цитиран от "Ройтерс".

По-късно местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са били убити, а над 60 са ранени при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна. Сред пострадалите има момчета на 13,14 и 15 години.

Междувременно руската армия нанесе удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в Суми, като рани 11 души, съобщи в Telegram ръководителят на областната военна администрация в Суми Олег Григоров. 14-годишно дете е откарано в болница.

Григоров добави, че в Суми е ударен също търговски център, като при атаката има една пострадала жена.

Редактор: Цветина Петрова