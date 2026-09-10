Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 448 украински дрона над региони на Русия и акваториите на Черно и Каспийско море. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

Руската ПВО е свалила тази нощ 323 украински дрона

"Тази нощ (от 20:00 часа московско време на 9 септември до 08:00 часа московско време на 10 септември) дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 448 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска и Тулска област, както и над Република Дагестан, Република Калмикия, Краснодарския край и акваториите на Каспийско и Черно море", се посочва в изявление на военното ведомство.

Съобщено бе и за свалени дронове над Кримския полуостров.

Редактор: Станимира Шикова