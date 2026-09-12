Малта е най-малката държава членка на Европейския съюз, но е сред най-гъсто населените страни в Европа. Островът е дом на около половин милион души, а всяка година го посещават милиони туристи.

Как се отразява това на живота на местните жители разказва 24-годишната Джеси, която живее в северната част на страната. По думите ѝ за младите хора става все по-трудно да си позволят собствено жилище. Средната възраст, на която малтийците напускат дома на родителите си, е около 29 години.

В същото време Малта предлага много възможности за работа, особено в туризма, ресторантьорството, технологичния и гейминг сектора. Безработицата в страната е сред най-ниските в Европа. Средната годишна заплата обаче остава под средната за Европейския съюз.

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Едно от големите предизвикателства за местните е и масовият туризъм. Около 3,6 милиона души посещават Малта всяка година. Популярни места като Синята лагуна на остров Комино през летните месеци често са препълнени.

Въпреки това Джеси продължава да вижда острова като свой дом. Тя оценява спокойствието, близостта до морето и усещането за общност, което според нея е характерно за Малта. В столицата Валета например често може да срещнете познат човек.

Английският е един от официалните езици в страната и се използва широко в ежедневието и бизнеса. В семейството и сред приятелите обаче Джеси често говори малтийски – език, формиран под влиянието на арабски, италиански, френски и английски.

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Редактор: Дарина Методиева