Полуофициалната иранска агенция "Тасним", цитирайки ирански представител, съобщи, че Иран и Оман са постигнали договорка, която обаче не предвижда незабавното отваряне на Ормузкия проток, а очертава само базовите условия за това. По думите на източника, договорката е само първа стъпка за утвърждаването на суверенитета на Иран над протока, а отварянето му зависи изцяло от това дали САЩ ще приемат иранските условия.

Сред договорените условия са маршрутът за влизане в Персийския залив да преминава изцяло през ирански териториални води, а част от маршрута за изход също да преминава през тях.

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Източникът допълни, че договорката предвижда южният маршрут за преминаване през Ормузкия проток да остане затворен въпреки настояването на САЩ да бъде отворен. Ирак е изразил съгласие да участва в насрочената за понеделник среща в Оман за ситуацията около Ормузкия проток, каза още източникът, цитиран от агенция "Тасним".

По-рано в събота високопоставен ирански представител заяви, че насрочените за понеделник преговори между Иран и страни от Персийския залив в Оман ще дадат възможност да се обсъдят различни въпроси, включително ситуацията в Ормузкия проток, но не се очаква обаче да бъде подписано споразумение за отварянето на блокирания морски път.

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Иран от месеци преговаря с Оман, който контролира отсрещния бряг на протока, за споразумение, което да уреди правилата за преминаване през ключовия морски път. Оман отдавна заявява, че преговорите му с Иран имат подкрепата и на други арабски държави с излаз на Персийския залив.

Техеран обяви в петък, че планира да участва в насрочената за понеделник среща с държавите от Залива в Оман. Кралството обаче все още не е обявило официално, че срещата ще се състои, а други държави от региона засега запазват мълчание. Единствено Бахрейн заяви в събота, че няма да участва в среща с Иран.

Оман заяви, че в бъдещите споразумения за Ормузкия проток не се предвижда "такса за преминаване"

Иранският представител каза, че срещата е свикана по инициатива на Оман и ще предостави възможност за обсъждане и на други регионални въпроси, наред със ситуацията в Ормузкия проток. По думите му Иран все още иска споразумение, което ще му позволи да събира такси за преминаване през протока - нещо, което Оман отхвърля.

Редактор: Станимира Шикова