Оман заяви, че в Ормузкия проток няма да се събират "такси за преминаване", след като по-рано съобщи, че заедно с Иран проучва "удръжките", които биха могли да бъдат начислени за услуги, свързани с управлението на този стратегически проток, предаде Франс прес.

Министърът на външните работи Бадр Албусайди посочи, че "бъдещите споразумения относно протока не включват събирането на такси за преминаване".

Председателят на иранския парламент: Ормузкият проток ще се управлява само от Иран

Тези изявления бяха направени по време на среща в Манама между външните министри от страните от Персийския залив и американския държавен секретар Марко Рубио, който повтори категоричната позиция на Вашингтон против въвеждането на такси за преминаване, изразявайки опасения от "пълен хаос".

Рубио каза на съюзниците от Залива, че техните интереси ще бъдат взети предвид при всяко споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

Тридневната обиколка на американския държавен секретар в Залива е първото дипломатическо посещение на високо равнище след сключването на рамковото споразумение между САЩ и Иран миналата седмица за слагане на край на конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Иран.

Редактор: Цвета Лазаркова