Светът отбелязва 25 години от терористичните атентати в Съединените щати - събитие с глобални последици, което промени политиката за сигурност. Има ли уроци, които не научихме след атентатите от 11 септември? Това коментира в ефира на „Пресечна точка” проф. Асен Асенов - преподавател по световна икономика в Университета във Вашингтон.

„Преди 25 години, в промеждутъка между 9:00 и 10:30 часа сутринта, бях на работа. Беше един хубав, слънчев, топъл, типичен есенен ден за Вашингтон. По нищо не личеше, че идва един от най-ужасните дни за САЩ“, разказа той.

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По думите му първоначално ударът по първата кула е изглеждал като инцидент. След удара по втората кула обаче става ясно, че става дума за координирана атака.

„Този спомен никога няма да избледнее, защото си спомням ужаса, който изживяхме, пълните с коли улици на Вашингтон, хората, които не знаеха какво се случва. Съобщението беше, че в небето на САЩ има 18 хиляди самолета - граждански, товарни, и само два военни самолета, които патрулираха небето. Никой не знаеше в кой от тези самолети има терористи. Това беше една огромна психологическа драма за американското общество“, каза той.

Проф. Асенов отбеляза, че споменът за Ню Йорк отпреди атентатите също остава силно свързан с двете кули на Световния търговски център. „Винаги, когато пътувам в посока Ню Йорк, погледът ми е към небесната линия на града и липсата на двете кули. В старите филми това беше една знакова гледка. Тази гледка я няма вече“, каза той.

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„Америка се промени в голяма степен веднъж и завинаги. Но хубавото е, че светът застана зад Америка в онези години, за разлика от последните години, когато, за съжаление, Америка и светът изглеждат малко по-разделени“, смята проф. Асенов.

Той коментира и промяната в отношенията между САЩ и Европа. „Европа десетилетия наред разчиташе на това, че САЩ ще бъдат тези, които ще я пазят от всичко. Европа е време да се събуди и да мисли за собствената си сигурност“, заяви той. По думите му сигурността, демокрацията и свободата не трябва да се приемат като даденост. „За тях трябва да се грижим всеки ден“, подчерта проф. Асенов.

„Америка беше морален, икономически, военен и политически лидер, който създаваше и утвърждаваше световните институции. Днес се отдалечаваме от този свят и се приближаваме към един свят, който като че ли е светът на империите, когато големите вземат решенията зад гърба на по-малките и средните сили в света“, заяви той.

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По думите му това не е посоката към един стабилен всеобхватен свят, в който всеки има своя принос. „Такъв е историческият ход - когато идва време, големите сили си искат своето. И днес живеем в този свят“, заключи проф. Асенов.

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Редактор: Ивета Костадинова