На 11 септември 2001 г. Съединените щати са разтърсени от най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Четири пътнически самолета са отвлечени. Два се врязват в кулите на Световния търговски център в Ню Йорк, трети удря сградата на Пентагона, а четвъртият се разбива в поле в Пенсилвания, след като пътници се опитват да поемат контрол над самолета.

► Ню Йорк

07:59 ч. – Полет 11 на „Америкън Еърлайнс“, „Боинг 767“ с 92 души на борда, излита от международното летище „Логан“ в Бостън към Лос Анджелис.

08:14 ч. – 15 минути по-късно полет 175 на „Юнайтед Еърлайнс“, с 65 души на борда, излита по същия маршрут.

08:46 ч. – 47 минути след излитането си полет 11 се врязва в северната кула на Световния търговски център. Самолетът удря сградата между 93-тия и 99-тия етаж.

09:03 ч. – Само минути по-късно полет 175 на „Юнайтед Еърлайнс“ се врязва в южната кула на Световния търговски център, между 77-мия и 85-тия етаж.

09:59 ч. – Южната кула се срутва – 56 минути след като е ударена от самолета.

10:28 ч. – 29 минути по-късно рухва и северната кула. Това се случва час и 42 минути след удара на полет 11.

„Братя за цял живот”: Историята на едно приятелство, родено в деня на атаките срещу Световния търговски център

► Пентагонът

08:20 ч. – Полет 77 на „Америкън Еърлайнс“, „Боинг 757“ с 64 души на борда, излита от международното летище „Дълес“ във Вашингтон за Лос Анджелис.

09:37 ч. – Час и 17 минути след излитането самолетът се врязва в западната страна на сградата на Пентагона.

► Пенсилвания

08:42 ч. – Полет 93 на „Юнайтед Еърлайнс“, „Боинг 757“ с 44 души на борда, излита от международното летище „Нюарк“ в Ню Джърси към Сан Франциско.

10:03 ч. – Около час и 20 минути след излитането си самолетът се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Преди това пътници и членове на екипажа се опитват да си върнат контрола над машината.

Смята се, че похитителите са планирали да насочат самолета към Капитолия или Белия дом. Опитът на пътниците да предотвратят отвличането обаче осуетява достигането на самолета до набелязаната цел.

За по-малко от два часа четирите отвлечени самолета променят хода на американската история. Загиват близо 3000 души, а атентатите поставят началото на мащабни промени в политиката за сигурност на САЩ и на войната срещу тероризма.

Повече гледайте във видеото.

От 17:00 ч. по NOVA NEWS ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.