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Ръководителят на водещата компания за ИИ „Антропик” призова темпото на развитие на технологията да се забави
Ръководителят на водещата компания за изкуствен интелект „Антропик” призова темпото на развитие на технологията да се забави. Моделите с изкуствен интелект трябва да бъдат подложени на строг контрол, каза Дарио Амодей в дълга публикация.
Според него бързото развитие на изкуствения интелект крие сериозни рискове. Както компаниите, така и националните правителства трябва да имат време да се справят с тях.
Амодей предлага план от три точки. Той включва независим мониторинг на изкуствения интелект по време на разработване на моделите. Някои участници в разработките казаха, че съществува вероятност от над 10% изкуственият интелект да излезе извън контрол и „да унищожи цялото човечество през следващото десетилетие“.
Може ли човек да се влюби в изкуствен интелект?
„Има различни начини, по които това може да се случи. Един от тях е чрез злоупотреба от злонамерени или просто небрежни лица. По-конкретно - щом изкуственият интелект започне значително да ускорява научния прогрес – особено в областта на биологията – той би могъл да предостави възможността да се създават нови, изкуствено конструирани вируси. При това по начин, който е изключително труден за контролиране”, смята служителят по сигурността на компанията Forethought Уилям Макаскил.Редактор: Дарина Методиева
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