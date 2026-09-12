Знаете ли, че хората могат да развият много силна емоционална привързаност към изкуствения интелект? До такава степен, че да кажат „Влюбен съм в моя чатбот“. Някои дори им дават имена и общуват с тях като с приятел. Кога тази привързаност става опасна и как да излезем от капана на близостта с машината?

Психиатърът д-р Мирослав Георгиев обяснява, че е илюзия, че изкуственият интелект е влюбен в нас. Реално, причината да се влюбим в него е защото той е достъпен, казва ни това, което искаме да чуем и ни дава едно усещане за психологическо убежище, коментира той.

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„Разбира се, ние ще чуем този отговор от изкуствения интелект, но той не е реално чувство. Изкуственият интелект е изключително сложен езиков модел, в който математическия алгоритъм изчислява поредиците от думи, която ние бихме искали да чуем и ние действителност я чуваме, но всъщност липсва реалното, което има в едно човешко общуване, а именно споделянето, емпатията. Самият изкуствен интелект няма емоции, няма чувства, няма тяло и нещата са изцяло виртуални“, посочи д-р Георгиев.

Според него нормата, която можем да приемем за използването на изкуствения интелект е като краткотрайно забавление, като източник на информация или като ментор.

„Защото човек развива своеобразна социална ленивост. Той губи истинската си способност да контактува с други хора. Оттам започват да страдат много неща и намаляват социалните ни способности и способността ни да общуваме с реални хора“, предупреди психиатърът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова