Снимка: iStock
-
Барелеф на Васил Левски беше открит в Джакарта
-
„Нищо лично”: Как един ветеран от Ирак и Афганистан избра да променя обществото чрез децата
-
„Темата на NOVA” в аванс: Как български разработки отпреди 60 години помагат за дроновете на бъдещето
-
Фестивалът „На хармана“ събира пазители на българските традиции в Харманли
-
Българските чушки на изчезване: Вносът променя пазара и застрашава традицията
-
Младежи съживяват едно българско село чрез TikTok
Психиатърът д-р Мирослав Георгиев обяснява, че това е опасна илюзия
Знаете ли, че хората могат да развият много силна емоционална привързаност към изкуствения интелект? До такава степен, че да кажат „Влюбен съм в моя чатбот“. Някои дори им дават имена и общуват с тях като с приятел. Кога тази привързаност става опасна и как да излезем от капана на близостта с машината?
Психиатърът д-р Мирослав Георгиев обяснява, че е илюзия, че изкуственият интелект е влюбен в нас. Реално, причината да се влюбим в него е защото той е достъпен, казва ни това, което искаме да чуем и ни дава едно усещане за психологическо убежище, коментира той.
Протест на роботи в Полша срещу заместването на човешки работници от изкуствения интелект (ВИДЕО)
„Разбира се, ние ще чуем този отговор от изкуствения интелект, но той не е реално чувство. Изкуственият интелект е изключително сложен езиков модел, в който математическия алгоритъм изчислява поредиците от думи, която ние бихме искали да чуем и ние действителност я чуваме, но всъщност липсва реалното, което има в едно човешко общуване, а именно споделянето, емпатията. Самият изкуствен интелект няма емоции, няма чувства, няма тяло и нещата са изцяло виртуални“, посочи д-р Георгиев.
Според него нормата, която можем да приемем за използването на изкуствения интелект е като краткотрайно забавление, като източник на информация или като ментор.
„Защото човек развива своеобразна социална ленивост. Той губи истинската си способност да контактува с други хора. Оттам започват да страдат много неща и намаляват социалните ни способности и способността ни да общуваме с реални хора“, предупреди психиатърът.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни