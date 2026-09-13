"Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната. Вниманието е насочено към всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност". Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването пред БНР по отношение взривовете в два склада за боеприпаси в страната.

По думите на Демерджиев държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни случаи.

Пожарът край складовете на „ЕМКО“ е напълно овладян

Министърът съобщи още, че вероятно в понеделник ще бъдат оповестени резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая „Петрохан“, при който шестима души починаха. Той припомни, че разследванията са две: за смъртта на хората и за икономическия аспект на случвалото се, сумите постъпвали по сметките на сдружението.

Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе Национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота.

Редактор: Дарина Методиева