В долината на царете все още стоят непроучени стотици могили на знатни тракийски аристократи. Прецизността на строителството е изключителна.

Казанлъшката котловина - от V век пр. Хр. тук господари са древните траки. На трона на могъщото Одриско царство се възкачва Котис I. По това време границите на траките са се простирали на територията на цяла днешна България, а на юг до северното Беломорие. Котис I се съюзява с Атина, заради което получава дори почетно гражданство. През 362 г. траките нахлуват в Херсонес – това е полуостров Галиполи в европейската част на днешна Турция. Армията на Котис бързо подчинява няколко града. Тракийският цар се среща и с Филип II Македонски. Дали са създавали коалиция срещу гръцките държави не е ясно, защото малко след това Котис I е убит. Около IV век пр. Хр. са датирани и разкритите гробници тук, разказва Иво Гебшеменов от Историческия музей „Искра“.

„От проучванията, които са направени досега, са открити близо 1400 могили, в които потенциално може да има останало наследство от траките. От тях са проучени само 150-200. Като цяло нашата долина има още безкрайно богатство, което може да се открие, стига да имаме времето и желанието“, разказа уредникът в Исторически музей „Искра“ - Казанлък Иво Гебшеменов.

Според друга набираща популярност наскоро конспиративна теория, която не е основана на никакви исторически факти, българите, които идват тук в края на VII век, са всъщност завърналите се по родните земи траки.

„Шифърът на траките”: Оригиналната Казанлъшка гробница

Всъщност след като в средата на I век пр. Хр. римляните завладяват отделните държави на траките, постепенно те са претопени от нахлуващите на Балканите славяни, а впоследствие и от българите. Въпреки всичко, траките оставят след себе си стотици гробници и светилища, които са доказателство за тяхното могъщество и сила в древността.

Хелветите всъщност са келтстко племе, което населявало Южна Германия и днешна Швейцария. През 58 година пр. Хр. хелветите започнали експанзия на юг. Нападнатите племена поискали помощ от Гай Юлий Цезар. Римският император им нанася съкрушително поражение и ги превръща във федерати – племена, на които римската империя дава разрешение да се заселят в обезлюдени територии.

Независимо, че още в древността гробница „Хелвеция“ е била ограбена е сигурно, че тук е положено тялото или на жрец или на знатен тракиец от висшата аристокрация. Непосредствено до „Хелвеция“ се намира гробницата, която се нарича „Грифоните“.

На пръв поглед входът към гробницата „Грифоните“ е идентичен с този на „Хелвеция“. Но всъщност, ако се вгледате, ще откриете сериозни разлики. Ясно си личат жлебовете, които древните траки са издълбали в камъка, за да положат тежките каменни врати на гробницата.

Влизаме в предверието на гробницата, където са изложени каменните врати, които осигуряват покоя на знатният тракиец, намерил последния си дом тук. Изработени са от огромни гранитни блокове.

Повече гледайте във видеото.

Следващата събота очаквайте продължение.