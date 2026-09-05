Траките са оставили хиляди доказателства за изключителното си майсторство в строителството и ювелирното изкуство. В първия епизод на рубриката „Шифърът на траките” в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” ще видите Казанлъшката гробница. Тя наистина изумява с изяществото на прекрасните стенописи оцелели през хилядолетията. С много скрити символи това е изключителен спомен за величието на древните.

Долината на тракийските царе. Династия от горди войни, които не са прекланяли глава пред никого. Сърцето на Одриското царство е тук, сред тези планини. Станали свидетели на величието и приютили най-видните тракийски царе и жреци в недрата си. Траките създават обширната си държава в пети век преди Христа и изумяват всички с уменията си не само на бойното поле, но и в обработката на злато и прочутото си вино. А в Казанлък е един от най-изумителните образци на тракийското изкуство.

Най-любопитното е, че в непосредствена близост до оригиналната гробница е изградено и мюсюлманско тюрбе. Това е османска гробница, в която са полагани мюсюлмански духовници и висши аристократи. Но най-мистериозното съвпадение е, че там където са били тракийските светилища или гробници има изградени текета и селища на алиани. Така е и в Казанлък. А именно алианите използват тези гробници за храмове и религиозни церемонии. Така, както са го правили и древните траки. Все още няма историческо научно обяснение за тези съвпадения.

Диоклецианополис - долината на лековитата вода

През 1979 година Казанлъшката гробница се превръща в един от първите български обекти в ЮНЕСКО. Малко преди това е изградено и копие на Казанлъшката гробница

От мюсюлманското тюрбе до копието на тракийската казанлъшка гробница се стига по алея в парка. Камъните, предверието и гробната камера, дори стенописите са абсолютно идентични с оригинала. Дори входът е насочен на юг, така, както древните траки са полагали своите герои в последният им път към вечността.

Стенописите в предверието изумяват с автентичността на изобразяваните сцени от живота преди 2300 години.

Стенописите в предверието обаче само подготвят за изяществото на гробната камера и изображенията там.

Копието на казанлъшката гробница е създадено преди малко повече от 50 години. Оригиналът крие тайните на знатния тракийски цар, вероятно син на Севт III, господарят на Одриското царство, създателят на Севтополис. Посетителите в истинската гробница могат да останат вътре само няколко минути, за да не застрашат стенописите. Влажността трябва да бъде не повече от 58%, а температурата – малко под 17 градуса. Директорът на историческия музей Момчил Маринов дава специална бяла престилка, с която да се влезе. Гледката е зашеметяваща – това са стенописи на повече от 2300 години, а цветовете са изумително ярки. Израженията на тракийския цар и неговата царица, както и на Богинята майка, която им дарява своите дарове, са изключителни.

Много ясно се вижда златният венец на главата на царя, а изображението на лицата им наистина са изключително реалистични. Но забележете използваните цветове при фигурите на царя и царицата. А сега вижте и цветовете на конете, които се гледат един друг. Конете, които са били свещени за траките. Това е наистина изумително.

Повече от 2300 години на този стенопис е изобразено щастието между тракийския цар и неговата избраница, които са се обрекли един на друг пред погледа на богинята майка. Хармония от младостта изписана на купола на техния последен дом, където са били положени един до друг – превърнат в убежище за любовта им. Вероятно това е Ройгос, синът на Севт III, господарят на Севтополис. Спомен от света на траките, създатели на една от най-изумителните култури, автори на изящество, което е украсявало животът им и е бил доказателство за могъществото им в древността. Покоят на Ройгос и неговата съпруга е бил разрушен още в древността от мародери, които са разграбили гробницата. Но тракийският цар и неговата царица преминават през хилядолетията, докосвайки се в изумителните стенописи на Казанлъшката гробница. И така са постигнали истинското безсмъртие.

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