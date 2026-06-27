Предстои пътуване в миналото и невероятния лукс, в който са живеели обитателите на Диоклецианополис. Град, който носи името на император Диоклециан, син на освободен роб, издигнал се до върха в древния Рим. Днес величествените крепостни стени и функциониращите вече 1500 години римски терми в Хисаря, напомнят за това време и изтънчените вкусове в римската империя.

Шесто хилядолетие преди Христа. Минералните извори край Хисаря привличат древните хора, които създават първото селище в района. Тук земята е като докосната от бога. Обградена с планини, които създават естествена преграда пред враговете, които искат да сложат ръка на богатствата на долината. Тук траките създават своето Одриско царство. Повече по темата разказва директорът на Археологическия музей в Хисаря доц. д-р Митко Маджаров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

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„Тракийското селище е имало ключово значение. То е играело много важна роля в културния и търговския обмен в цялата тракийска държава. Благодарение на минералните извори, тук са идвали на лечение от различни краища на Егея, Черноморието. Имаме една много добре изградена съобщителна мрежа между тези селища”, разказа доц. д-р Маджаров.

Траките не са изградили крепост в района. Когато на Балканите се появяват завоевателите от Римската империя всичко се променя. Тракия окончателно е покорена през 46 година след Христа. „Създадено е едно императорско владение и едва към края на III и началото на IV век то получава статут на град при император Циоклециан”, допълва археологът.

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