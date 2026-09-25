Три митнически кучета, обучени в Обединеното кралство, официално се присъединиха към Агенция „Митници“. Мерлин и Дюи са мъжки кокер шпаньоли, а Луна е женски черен лабрадор ретривър.

Кучетата са подготвени за извършване на митнически проверки, включително за откриване на наркотици, валута и така наречените „малки лодки“ за нелегален трафик на мигранти.

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Четириногите са показали необходимите черти на характера, като активност и игривост, и са преминали специализираното обучение - първо във Великобритания, след това у нас, съобщиха от Агенция „Митници“. Церемонията по представянето им се състоя в резиденцията на британския посланик в София Натаниел Копси.

„За нас новите кучета са една огромна радост, тъй като със сигурност ще се включат изключително успешно във всички наши проверки на тези три важни пункта - Пристанище Бургас, летището в София и Капитан Андреево. Кучетата са обучени от британски инструктор на няколко вида наркотични вещества, включително откриване на гумени лодки и валута”, заяви заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов.

Редактор: Ивета Костадинова