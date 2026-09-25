Фирма “Комфорт”, която стои зад строителния обект в близост до пропадналия път във варненския квартал "Аспарухово", излезе с първи коментар за случилото се. След запитване на NOVA строителят отговори, че няма вина и не може да носи отговорност за ВиК аварията, станала на 18 септември.

“Около 17:00 ч. започна теч, причинен от спукан етернитов магистрален водопровод Ø200, по улицата в южната част на строителната площадка, която не се ползва за достъп до обекта с машини и техника. В резултат на това и поради голямото налягане на водопровода, течът се увеличи и под напор започна да навлиза към строителната ни площадка, като единствено укрепителната стена задържа цялата земна маса, която той подкопа", твърдят от фирмата.

Инвеститорът посочва още, че на записи от охранителни камери се вижда, че шлицовата стена на строителния обект не е деформирана до момента на спукването на водопровода. А към днешна дата стената поема товара на срутените земни маси и помага за задържането на пътя. От “Комфорт” отричат твърдението, че обектът им е незаконен.

“Важно е да се отбележи, че ВиК проектите, които се съгласуват с оператора, не включват конструкции, архитектура, геология, укрепване и др. Те включват единствено начина на захранване на сградата във ВиК мрежата на града. Оценка на състоянието на укрепването и дейностите по изграждане на конструкцията на самата сграда не попада в компетенциите на ВиК дружеството и не се консултира или съгласува с него", пишат от "Комфорт".

Фирмата отговори и на твърденията, че не е спряла строителството на жилищния комплекс. Според управителя Атанас Костурков това се е случило още на 21 септември след заповед на РДНСК - Варна. Оттогава действията на терен са насочени само към допълнително укрепване на стената.

В четвъртък кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че свлачището в квартал „Аспарухово“ е овладяно и живеещите в района, където пропадна пътят, могат да бъдат спокойни.

На въпрос дали в града може да бъде наложен мораториум на строителството кметът отговори, че Общината работи по определени стъпки, свързани с балансирането на строителните дейности. „Това е валидно за целия град и най-вече за зоните, в които липсва инфраструктура, но има голям инвеститорски интерес”, посочи Коцев.

Той каза още, че в града и около него все още има райони без добри канализация, пътища, детски градини и училища. „Затова нашата роля като Община винаги е била да се забави жилищното строителство до степен, в която може да се навакса с публичната инфраструктура”, допълни кметът. По думите му вече има група, която работи по проблема с промяната на Общия устройствен план (ОУП) на града.