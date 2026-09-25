79-годишен мъж е починал, след като бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Смолян Елена Павлова.

Инцидентът станал в четвъртък на ул. „Чан“. Микробусът бил управляван от 38-годишен военнослужещ и затова на мястото на инцидента бил изпратен и екип на Военна полиция. По първоначални данни той карал на заден ход, когато блъснал възрастния пешеходец.

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Пострадалият бил откаран в Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние. Той получил множество фрактури, както и повърхностни рани и охлузвания, съобщава началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. Впоследствие бил настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където по-късно починал.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив.

Редактор: Георги Иванов