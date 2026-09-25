Необходима е сериозна дискусия за начина, по който се провеждат изборите в България, както и за подготовката на хората, ангажирани с изборния процес. Около тази теза се обединиха бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън, изборният експерт Стоил Стоилов и експерт по киберсигурност и консултант към ЦИК доц. Златогор Минчев, които в в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха организацията на изборите, обучението на изборната администрация и машинното гласуване.

Алксиева припомни идеята Централната избирателна комисия (ЦИК) да създаде обучително звено, което целогодишно да подготвя потенциални членове на районни, общински и секционни избирателни комисии и да им издава сертификати. „Хубавото е, че имаме граждани, които се интересуват от това как тече и как се провежда изборният процес. Със сигурност е необходима дискусия“, коментира Алексиева.

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Според нея професионализацията на изборната администрация е необходима стъпка. „Партийните квоти изпълниха своето предназначение в началото на демокрацията. Сега вече е необходим, според мен, един различен подход. Нека се търси експертността, а не партийното присъствие“, категорична е тя.

По думите ѝ подобна промяна би повишила качеството на работата както в юридически, така и в организационен и управленски аспект. Тя обаче изрази съмнение, че политическите сили в България са готови за подобна промяна.

Според Стоил Стоилов идеята за постоянно обучение на изборната администрация не е нова. Той припомни, че още през 2014 г. е обсъждан модел, при който между изборите да се създава корпус от подготвени хора, които да бъдат допълнително обучавани непосредствено преди всеки вот. „Идеята тогава беше между изборите да се обикалят съответните многомандатни избирателни райони, да се обучават хора и да се формира един корпус от хора, които са подготвени като цяло за изборния процес“, обясни Стоилов.

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По думите му обаче подобна система трудно би дала резултат, ако не бъде променен начинът, по който се определят членовете на секционните избирателни комисии. „Каквито и граждани да обучавате, ако не се промени законодателството за начина, по който се номинират членовете на Секционните избирателни комисии, всеки един дребен партиен началник ще прати балдъзата и баджанака вътре или местните партийни активисти, за да изкарат някой лев“, коментира Стоилов.

По отношение експертността в ЦИК, включително по отношение на технологиите доц. Златогор Минчев изтъкна, че в комисията трябва да има повече специалисти с техническа компетентност, тъй като машинното гласуване поставя специфични технологични изисквания. „Хубаво е в комисията да има експерти по технологии, защото, гласувайки машинно, има системи за преброяване и трябва да има и експерти, които са наясно. Там има много колеги юристи, които обаче не са наясно с технологичните възможности“, каза той.

Тримата йоментираха и техническата подготовка на машините за гласуване. Тримата поставиха въпроса за необходимостта от независим одит на устройствата, особено на фона на предстоящото им профилактиране и обновяване. „Това, което липсва в целия процес, е одитът“, заяви Минчев.

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Алексиева припомни, че още през 2014 г. е бил извършен подобен експертен преглед на машините с участието на специалисти от Българската академия на науките и Софийския университет. По думите ѝ независимият одит трябва да бъде регламентиран като задължително изискване в закона, защото такова изискване към момента няма. Алексиева изтъкна, че за предстоящите президентски избори времето за цялостен одит може да не е достатъчно, но между изборите за държавен глава и следващия местен вот - подобна процедура би могла да бъде извършена.

„Държавната агенция за национална сигурност ни отговори тогава, че са необходими шест месеца, които нямахме. Да кажем, че това биха били три месеца - съвсем нормално между изборите. Между едните и следващите местни избори това може да се извърши“, каза тя.

Според Стоилов при машинното гласуване е особено важно да има механизми за последващ контрол върху разпределението на гласовете. „За да може обществото полека-лека да натрупа доверие, че в тъмната кутия на машината нещата са светли“, каза той.

По думите му е необходимо да се извършват проверки на случаен принцип на определен процент от секциите, така че резултатите от машинното гласуване да могат да бъдат съпоставяни и анализирани.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова