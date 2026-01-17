Възможно ли е за краткия срок до изборите да бъдат въведени нов тип машини? Темата коментираха в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” дългогодишният ръководител на Информационно обслужване проф. Михаил Константинов и доц. Златогор Минчев, експерт към ЦИК.

„Теоретично всичко е възможно. Но би била поредната катастрофа, ако се опитваме да го направим. Да не пречат на изборния процес”, заяви проф. Константинов.

„В пълен обем едва ли ще се справят с целия процес. Но може да се стартира. Възможно е да влезе експериментално, ако се вземе такова политическо решение”, коментира доц. Златогор Минчев. Той обясни още, че старите машини вече са извънгаранционни. „Старите машини са с изтекъл експлоатационен ресурс. И на последните избори бяха такива. И много от тях дефектираха”, допълни доц. Минчев.

Що се отнася до споровете за втория печат на бюлетината, проф. Константинов заяви: „Грешка е всичко, което не води до доверие в изборите и в процеса. А след като вече сме свикнали с една технология – полагане на два печата – първото, което си помислят хората, е: „Те искат пак да ни лъжат“. И то в индустриални количества”, коментира той.

Според доц. Минчев има и друг въпрос: „При сегашните машини за гласуване излиза разписка, която по действащото изборно законодателство е бюлетина и има QR код. Защо този код не се брои машинно, след като такава технологична възможност съществува, вместо да се говори за цялостно нова технология? Това по никакъв начин няма да компрометира действащите изборни правила, а само ще ги допълни. Но това е по-скоро политически въпрос”, каза доц. Минчев.

Манипулиране на резултатите от машините, без участие на човешкия фактор, би било много трудно, смятат експертите.

„На последните проверки, които правихме в КС, стана ясно, че под 0,1% са грешките на база дефектирал носител. Останалите са на базата на това, че неправилно са записани резултатите”, обясни доц. Минчев. Той смята, че няма достатъчно подготвени хора за секционните комисии, трябва да се наблегне на обучението, а за целта не трябва да се променяме правилата.

„Опозицията има право, даже бих казал задължение, да представи членове на секционните избирателни комисии, както и на районните, както и съветници в централната. Не виждам тези хора”, коментира проф. Константинов.

„Смяната на изборните технологии изисква 5 години”, категоричен е проф. Константинов.

