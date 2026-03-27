По-малко от 23 дни остават до предсрочните парламентарни избори, а подготовката тече усилено. Акциите “Купен вот” продължават, но реализирането на приетите промени в Изборния кодекс будят съмнения в гражданите. Бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева коментира в предаването „Денят на живо“, че институциите предприемат действия, но остава въпросът доколко те ще гарантират честен и прозрачен изборен процес.

По думите ѝ действията на МВР срещу купуването на гласове имат превантивен ефект. Експертът обаче постави акцент върху два фактора, за които трябва да се следи - компетентност и безпристрастност. „Трябва да бъдем много внимателни по отношение на неутралността и това дали се разглеждат сигналите срещу всички партии“, смята тя.

„Основната роля е на ЦИК - да предприеме действия, които биха могли да доведат до качествен избирателен процес“, посочи Алексиева, допълвайки, че Комисията изглежда подготвена и е насочила усилията си към обученията на секционните комисии. Въпреки това тя предупреди за възможни затруднения при замяната на членове на СИК в последния момент.

Важен акцент в контекста на изборите е машинното гласуване. Според Алексиева има риск за доверието в процеса, ако процедурите не се спазват стриктно. „Предварителното познаване на машините може да опорочи изборния процес“, заяви тя и разкритикува липсата на прозрачност.

Бившият председател на ЦИК обърна внимание и на правото на глас, особено зад граница, където при струпване на избиратели има риск част от тях да не успеят да гласуват. Тя призова гражданите да планират участието си във вота предварително.

Редактор: Ралица Атанасова