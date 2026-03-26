Емил Дечев: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот
Той изрази подкрепа към действията на Емил Дечев
"Вътрешният министър има енергията да се справи с купуването на гласове, доколкото този проблем позволява. Няма престъпление, което да е изкоренено изцяло и да са разкрити всички извършители", каза бившия вътрешен министър Емануил Йорданов в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.
„Би могло да се работи по хора, които са свързани с купувачите. Те нямат имунитет. Когато има данни за извършено престъпление, е съвсем нормално да се приложат необходимите действия, включително и на специални разузнавателни средства”, заяви Йорданов по темата с наличието на купувачи на гласови в листите.
"Това е безобразно поведение. Не виждам какво ще търси кметът с други хора и ще нахлуват в РПУ на МВР. Подобен случай имаше в началото на прехода, когато хора на Карамански обикаляха около централната сграда на МВР с джиповете си. Това не трябва да се допуска, независимо от дали е кмет, или не", коментира бившият вътрешен министър темата с купуването на гласове в Кърджали.
Емил Дечев: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот
"Действията на министър Дечев ми правят много добре впечатление. Ще бъдат постигнати резултати, защото се показва на купувачите на гласове, че никой не е застрахован и може да се изправи пред съда", каза още Йорданов.
Редактор: Никола Тунев
