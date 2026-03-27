Предизборната кампания започва сравнително спокойно, но под знака на засилени акции на МВР срещу изборните престъпления. Около тази теза се обединиха в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS социалният антрополог Харалан Александров и политологът и преподавател в НБУ Георги Проданов. Анализаторите обсъдиха феномена на „изборджийството“ като занаят, разликата между купения и корпоративния вот и ролята на държавата в гарантирането на честен изборен процес.

Георги Проданов отбеляза, че кампанията е тръгнала нормално и тихо в сравнение с предходни години, като „горещата фаза” обикновено се очаква в последните две седмици. Той обаче подчерта важността на активността на МВР в момента.

„Интересен е слоят на кампанията, който се случва през действията на МВР. Очевидно кампанията върви и по линия на подготовката на контролирания вот. Виждаме опит за превенция, който е важен за усещането за присъствие на държавата”, коментира Проданов.

Александров анализира социалния аспект на купуването на гласове, определяйки го като утвърдена, макар и незаконна практика с дълбоки корени в българската политическа култура. „Това е сезонен труд, който е високоплатен. Ден година храни. Тази професия има стара традиция още от времето на Алеко Константинов и герои като Ганьо Балкански и Данко Хаирсъзина. Това е граничен конструкт между криминалното, социалното и политическото. Винаги трябва да бъде облечено в някаква правна рамка, за да „намирисва” на законност”, обясни антропологът.

Анализаторите разграничиха директното купуване на гласове от т.нар. „корпоративен” или контролиран вот, който често се основава на икономическа зависимост в малките населени места.

Харалан Александров подчерта, че единственият траен начин за справяне с контролирания вот е икономическото развитие на страната. „Отговорът е всички да станат богати. Когато хората не са зависими икономически, те могат да си позволят да гласуват, следвайки страстите и убежденията си, а не страховете си. Другият фактор е образованието, макар че в момента е под въпрос дали обществото ни става по-образовано, или обратното”, заяви Александров. Той допълни, че политическите лидери в момента се държат „обрано” и „кротко”, защото осъзнават тежкия контекст на застъпващите се кризи.

Редактор: Мария Барабашка