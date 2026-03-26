Полицейските акции срещу купения вот в страната продължават и днес. Вече има задържани.

► Акция в София

Полицейската операция в София тече от вчера. В хода ѝ са задържани 24 лица, за които съществуват данни, че се занимават с престъпления от всякакъв род, включително и с изборна търговия, обясни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Открити са списъци с имена и суми. Но също и около 1 килограм метамфетамин, както и около 700 грама вакуумирана трева.

Образувани са 12 досъдебни производства за нарушаване на изборните права на гражданите.

„Общият брой, откакто сме започнали кампанията за противодействие на този вид престъпления, е 35 бързи производства, докладвани на Софийската районна прокуратура”, заяви главен комисар Николов.

Той описа и по-интересните схеми, които се установяват към настоящия момент. Сред тях - изготвяне на списъци в обекти като фризьорски салони или магазини за маркови дрехи. „Предполагаме, че с цел да се избегне директното предаване на пари се поемат ангажименти — например да не се заплаща за съответната стока или услуга, която предлага търговският обект”, каза директорът на СДВР. Засега подобни случаи са установени само в квартал „Христо Ботев”. Сумите, записани в тефтерите, са между 50 и 100 евро.

Проверени са множество фирми за бързи кредити и заложни къщи. И там са установени списъци с посочени лица, които към момента се разпитват по досъдебните производства, заяви Николов.

Запитан за Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, директорът на СДВР каза: „Вчера около 15:00 часа колеги от 3 РУ извършиха проверка на финансова къща в близост до негов адрес, където се появи и той. На този адрес бяха установени отново списъци с имена и съответните суми срещу тях. Открити бяха и около 6000 евро на адреса. Но акцията не е насочена конкретно към Кирил Кирилов. Проверяваме много знакови лица и по този повод мога да му кажа да не се чувства специален”, каза главен секретар Николов.

„Нашата информация е, че той е фиктивен собственик на тази финансова къща. Той не е сред задържаните. Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение”, каза Николов.

► Акция във Великотърновско

Полицията работи по сигнали за купуване на гласове, натиск върху избиратели и евентуално организирани схеми. Проверяват се адреси и лица, за които има съмнения за участие в подобна дейност.

„Към настоящия момент се проверяват 4 населени места – Кесарево, Бряговица, Асеново и Камен. Задържани са 3 лица с наркотици. За част от тях се смята, че може да продадат гласа си, ще вземем мерки. Други 10 души се издирват. За тях има предварителна информация, че са готови да приемат пари, за да дадат гласа си. Проверяваме и търговски обекти”, обясни пред журналисти старши комисар Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР – Велико Търново.

От началото на предизборната кампания в полицията в града има подадени 25 сигнала, свързани с нарушение на политическите права на гражданите.

► Операция в област Кърджали

Нова полицейска операция тече на територията на Кърджали, обяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

„Установихме, че мъж е предлагал пари срещу гласуване на предстоящите избори. В метална каса бяха открити 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара в брой. Започнато е бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите”, обяви той във Facebook.

► В Павликени

Един задържан има и в Павликени. В дома на мъж с криминалистически регистрации е открит списък с имена и числа срещу тях. Намерени са и 2010 евро и 57 щатски долара.

Задържаният не дава обяснение за произхода на откритите пари, съобщава Георги Кандев.