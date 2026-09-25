Парламентът на Албания одобри със 106 гласа „за“, нито един „против“ и нито един „въздържал се“ законопроект за участието на албанските въоръжени сили в Международните стабилизационни сили в Газа, предаде Албанското радио и телевизия.

След одобряването на проектозакона в парламента вчера албанският министър на отбраната Ермал Нуфи описа единодушното гласуване като ключова стъпка и „решение, което превръща ангажимента на Албания за мир в конкретен принос на терен“.

Нуфи подчерта и значението на сътрудничеството със стратегическите съюзници. „Като надежден съюзник Албания застава рамо до рамо със САЩ в усилията за мир, като демонстрира отговорност, солидарност и принос към международната сигурност“, заяви още министърът на отбраната.

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Чрез това решение военнослужещи от албанските въоръжени сили ще участват пряко в глобалните усилия за опазване на стабилността и за подкрепа на мирните процеси в Газа, отбелязва медията.

Въз основа на законопроекта Албания може да изпрати максимално 40 военнослужещи в Газа, информира порталът „Си Ен Ей“.

Редактор: Цвета Лазаркова