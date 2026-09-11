„Хамас“ е планирал координирани терористични атаки в Берлин и Виена по повод втората годишнина от нападението на 7 октомври 2023 г. в Израел, съобщава Politico. Това става ясно от обвинителен акт от 214 страници, внесен от германската федерална прокуратура.

Според документа, с който се е запознала германската медия „Велт“, нападенията е трябвало да бъдат извършени едновременно или в кратък интервал около 7 октомври 2025 г. Основните цели са били израелски и еврейски обекти в двете европейски столици, включително израелски дипломати, еврейски обществени центрове и демонстрации в подкрепа на Израел.

Планът е бил подпомаган от международна мрежа за набавяне на оръжия, чрез която пистолети, автоматична пушка и стотици боеприпаси са били транспортирани през Дания, Германия и Австрия.

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Германската прокуратура съобщи още миналата година за ареста на мъже, свързани с палестинската организация, които са били заподозрени в подготовка на нападения срещу израелски и еврейски цели в Германия. Обвинителният акт, който все още не е публично достъпен, разкрива, че Виена също е била планирана като мишена и че операциите в двете столици е трябвало да бъдат координирани.

По случая са обвинени седем души, които остават в предварителния арест. Сред тях има и човек, който е работил като поверителен информатор на германската служба за вътрешно разузнаване. Според документите той е продължил да докладва на своя контакт в службата, докато се предполага, че не е разкрил пълния обхват на собственото си участие в осигуряването на боеприпаси за групата.

Обвинителният акт представя предполагаемия план като част от по-широка промяна в начина, по който „Хамас“ развива дейността си в Европа. Според цитирани в документа разузнавателни оценки още преди нападението от 7 октомври 2023 г. са съществували планове за създаване и обучение на оперативни клетки на континента.

Предполага се, че Турция е трябвало да бъде използвана като база, докато указанията за бъдещи нападения да бъдат подавани дистанционно от чужбина. Според прокуратурата оръжейната операция е била координирана и от Ливан, където представител на „Хамас“ е ръководил един от каналите за придобиване на оръжие и е поддържал връзки с членове на мрежата в Европа.

Целта според обвинението е била организацията да премине отвъд традиционните си дейности в Европа, свързани с набиране на средства, пропаганда и логистика, и да изгради възможности за извършване на директни нападения срещу израелски и еврейски цели на Запад.

Планът започва да се разпада на 1 октомври 2025 г. - само шест дни преди предполагаемата дата на нападенията. Тогава германските власти арестуват трима заподозрени в Берлин по време на предаването на оръжеен склад, който според прокуратурата е бил предназначен за операцията.

В двора на жилищна сграда на улица „Турмщрасе“ в берлинския квартал Моабит разследващите откриват автоматична пушка „Цървена застава“, осем пистолета „Глок 26“ и повече от 600 патрона. Според обвинителния акт оръжията са били транспортирани до Берлин по канал, преминаващ през Германия и Дания.

Разследващите смятат, че групата е използвала два отделни, но координирани канала за доставка на оръжия. Единият е осигурявал арсенала в Берлин, а другият е транспортирал пет пистолета и боеприпаси от Копенхаген през Берлин до Виена. Там оръжията са били съхранявани в наето помещение заедно с дрехи и друго оборудване.

В обвинителния акт се посочва още, че един от заподозрените е записал видео, с което поема отговорност за бъдещи действия във Виена през август 2025 г. В него той е бил маскиран и въоръжен пред знаме на „Хамас“ и е отправял заплахи за отмъщение в Европа от името на бригадите „Иззедин ал Касам“ - военното крило на организацията.

Делото вече е предадено на отдела за държавна сигурност на най-висшия съд на федералната провинция Берлин. Очаква се процесът да се превърне в едно от най-значимите дела за тероризъм в Германия през последните години.

Редактор: Георги Иванов