Най-малко един човек е загинал, а 102 други били спасени след потъването на индонезийски ферибот. Той превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео.

Корабът "Вирго Транспорт 8" отплавал вчера от Сурабая, в източната част на остров Ява, към Банджармасин на остров Борнео, според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът бил изгубен рано сутринта.

Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина.

Най-малко петима души загинаха, а 41 са в неизвестност след пожар на ферибот край Индонезия

Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му.

Редактор: Дарина Методиева