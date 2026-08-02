Снимка: БТА/Видео: Ройтерс
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На борда на ферибота е имало общо 271 души
Най-малко петима души загинаха, а 41 все още са в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура, съобщи националната агенция за издирване и спасяване, предаде "Ройтерс".
На борда на ферибота е имало общо 271 души – пътници и членове на екипажа, от които 225 са били спасени.
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Операцията по издирване и спасяване продължава,.
Фериботът пътувал от Сурабая в провинция Източна Ява към град Макасар в Южен Сулавеси. Как е избухнал пожарът все още не е ясно.
Остров Мадура се намира в североизточното крайбрежие на Ява.Редактор: Ина Григорова
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