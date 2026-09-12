Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями.

Попитан от германската медия „Дойче веле“ дали би се срещнал с Владимир Путин в кулоарите на този форум на върха, който ще се проведе през декември, ако и двамата лидери бъдат поканени да участват в него, Зеленски отговори: „Да, разбира се. Трябва да отидем. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения“.

Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия, които от дълго време са в застой, за прекратяване на войната между Русия и Украйна. През миналия уикенд американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва и Киев.

Зеленски каза, че планира да се срещне с Тръмп в края на септември и че няма да има тристранни мирни преговори преди изборите в Русия

Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица по време на телефонен разговор, който според Кремъл е бил „изключително откровен“.

Зеленски изтъкна като важно посещението на американците както Киев, така и Москва. „Това е знак на уважение към нашия народ“, подчерта той.

Тази година САЩ председателстват Г-20. В началото на септември руският финансов министър Антон Силуанов участва в среща на финансовите министри на Г-20 в Северна Каролина. Днес руското външно министерство заяви, че Москва ще изпрати свои представители на срещата на Г-20, посветена на енергетиката, която ще се проведе следващата седмица в Хюстън в Тексас.

Редактор: Дарина Методиева