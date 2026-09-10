Украинският президент Володимир Зеленски каза тази вечер, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в края на септември в Ню Йорк след неотдавнашното посещение на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев и Москва с цел намиране на изход от войната в Украйна, предаде „Франс прес”.

„В края на септември ще имаме възможност, мисля, да се срещнем с американския екип в Ню Йорк“, заяви Зеленски на пресконференция в Канада, като спомена „среща в Ню Йорк с президента Тръмп“.

Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна

Президентът на Украйна каза също така, че няма да има тристранна среща по въпроса как да се сложи край на войната преди изборите в Русия, съобщи „Ройтерс”.

Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт и че се надява на напредък в преговорите относно енергетиката и зърното в края на септември след срещата му с Тръмп.

Русия ще проведе парламентарни избори на 20 септември, отбелязва „Ройтерс”.

Редактор: Ивета Костадинова