Президентът на Съединените щати е в Ирландия. Още с пристигането си Доналд Тръмп обяви че би било чудесно Ирландия да се обедини. Това е болен въпрос за целия регион, като северната част на острова е в състава на Великобритания.

Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно

Изказването на Тръмп идва дни след като новият британски премиер каза, че провеждането на референдум в Северна Ирландия не стои на дневен ред. Посещението на Тръмп предизвика протест в центъра на Дъблин. Около 10 хиляди души скандираха срещу него с обвинения във военни престъпления и разрушаване на демокрацията.

Редактор: Станимира Шикова