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Посещението на американския президент предизвика протест в Дъблин
Президентът на Съединените щати е в Ирландия. Още с пристигането си Доналд Тръмп обяви че би било чудесно Ирландия да се обедини. Това е болен въпрос за целия регион, като северната част на острова е в състава на Великобритания.
Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно
Изказването на Тръмп идва дни след като новият британски премиер каза, че провеждането на референдум в Северна Ирландия не стои на дневен ред. Посещението на Тръмп предизвика протест в центъра на Дъблин. Около 10 хиляди души скандираха срещу него с обвинения във военни престъпления и разрушаване на демокрацията.Редактор: Станимира Шикова
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