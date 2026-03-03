На четвъртия ден от ескалацията на военния конфликт с Иран президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува ново послание в социалната си мрежа Truth Social. В него той коментира развитието на ситуацията, отправи остри критики към противниците си и очерта позицията си относно действията на Съединените щати в Близкия изток.

В отговор на друг потребител в платформата, който заяви, че ударите на САЩ са довели до „раждането на Тръмпова доктрина“, президентът написа за Иран: „Тяхната противовъздушна отбрана, ВВС, военноморски сили и ръководство са унищожени. Те искат да преговарят. Казах, че твърде късно!‘“

Франция разполага противоракетни и противодронови системи в Кипър

От събота насам конфликтът между САЩ, Израел и Иран се задълбочи с взаимни военни удари, които засегнаха военна и енергийна инфраструктура в региона. Израелските и американските действия бяха последвани от ирански ответни атаки срещу цели в Близкия изток, включително по енергийни съоръжения и морски маршрути. Ескалацията доведе до повишено напрежение, засилена военна мобилизация и международни призиви за деескалация, докато цените на петрола и регионалната сигурност остават под натиск. Стотици загинаха при ударите.

Президентът на САЩ пръв обяви, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при ударите в събота, часове преди иранските държавни медии да потвърдят смъртта.

В реч в Белия дом вчера Тръмп заяви, че атаките вероятно ще продължат от четири до пет седмици, докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че най-тежките удари тепърва предстоят.

Редактор: Цветина Петкова