Основното летище в Нашвил, щата Тексас - люлката на кънтри музиката, да бъде преименувано в чест на покойната певица Доли Партън, одобри ръководството на съоръжението, цитирано от АФП.

„Въпреки че все още не е избрано окончателно име, работим в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, за да определим внимателно как ще бъдат включени името и наследството на Доли Партън“, се казва в съобщението на управата на международното летище в Нашвил. Отбелязва се, че решението е било взето единодушно чрез гласуване. Това е първата стъпка в процедурата за промяна на името на съоръжението.

Отиде си кралицата на кънтри музиката - Доли Партън (ВИДЕО+СНИМКИ)

Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка борба с онкологично заболяване. Тя е сред най-големите музикални звезди на Нашвил, отбелязва АФП.

Редактор: Ина Григорова