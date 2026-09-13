В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания. В Централна и Източна България обаче ще вали с гръмотевици. Дъждовете ще са локално интензивни с риск от градушка. Ще духа прохладен вятър от северозапад. Температури следобед - от 19 до 27 градуса.

Край морето ще е прохладно, облачно, с валежи, по-интензивни по северните брегове. Дневните температури ще са 20-25 градуса, а на морската вода - 24-25. Морето ще е преобладаващо спокойно, с по-осезаемо вълнение по най-южните брегове.

В понеделник ще остане хладно със сходни дневни температури. В Западна България ще е почти без валежи, тук-там с разкъсване на облаците. По движението на средиземноморски циклон ранните прогнози допускат по-продължителни и значителни по количество дъждове в югоизточните райони и най-вече централното и южното крайбрежие.

На първия учебен ден ще е прохладно с температури 22-27 градуса. Облачността ще е променлива с малка вероятност за незначителни по количество локални дъждове.

„Лятото няма да си тръгне напълно и ни очакват още топли дни, въпреки предстоящото захлаждане". Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се“.

В момента продължават валежите в Централна и Североизточна България. Матев обясни, че те са добре дошли заради продължителното засушаване и изсъхналата почва. Дъждът помага и за гасенето на големите пожари.

Още за времето на 15 септември

В отделни райони, включително Трънско, Монтанско, Берковишко и Софийско, е възможно да превали за кратко около началото на учебните тържества. Сутрешните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, което ще се усеща като сериозно захлаждане на фона на топлото време от последните дни. Следобед обаче температурите ще се повишат до около 20-25 градуса.

След първия учебен ден се очакват повече слънчеви часове. В края на седмицата температурите отново могат да достигнат 30-32 градуса.

Топло време и през втората половина на септември

Според Симеон Матев септември като цяло ще остане по-топъл от обичайното. Очаква се температурите да бъдат с около 2-3 градуса над нормата, което доближава месеца до типичните стойности за летен период. Той допълни, че този септември има голяма вероятност да попадне в топ 3 или топ 5 на най-топлите септември у нас, макар че рекордът от 1994 г. трудно би бил подобрен.

Август е бил рекорден

Матев коментира и изминалото лято, което по думите му е било необичайно топло. В София август е бил вторият най-топъл за последните 140 години, като пред него е единствено август 1952 г. Климатологът определи поредицата от температурни рекорди като знак, че климатът се намира в нова ситуация.

Пожарният сезон не е приключил

Въпреки валежите Матев предупреди, че сезонът на пожарите все още не е приключил. Според него през последните 5-6 години се наблюдава тенденция за възникване на горски пожари и през септември и октомври – нещо, което преди не е било характерно.

По-топла, но по-влажна зима?

Матев коментира и предстоящата зима. По думите му най-голяма е вероятността тя отново да бъде по-топла от обичайното. Това обаче не изключва период от около 10-15 дни, в който зимата да покаже по-студеното си лице и да донесе снеговалежи.