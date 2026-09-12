При инцидента със загинало четиригодишно дете в сливенския квартал "Надежда" не е участвало превозно средство, съобщиха от полицията в Сливен. Сигналът е получен в късния следобед на 11 септември.

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Предприети са незабавни действия за установяване на обстоятелствата, довели до инцидента. Извършени са множество процесуални действия. Въз основа на събраните гласни и технически факти, и доказателства, се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозни средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца, съобщава кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

За гарантиране на обществения ред е осигурено засилено полицейско присъствие, включително и на сили от Зонално жандармерийско управление -Бургас. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.



Редактор: Станимира Шикова